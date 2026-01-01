Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Охотник на оленей Награды и номинации фильма Охотник на оленей

Награды и номинации фильма Охотник на оленей 1978

Оскар 1979 Оскар 1979
Лучший фильм
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1979 Золотой глобус 1979
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
 Лучший актёр второго плана
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Best Sound Track
Номинант
 Best Screenplay
Номинант
 Best Direction
Номинант
