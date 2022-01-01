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Охотник на оленей
Охотник на оленей, 1978: актеры и роли
The Deer Hunter
Охотник на оленей
1978 / США / Великобритания
Трейлер
8.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Охотник на оленей, 1978: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Чимино
Michael Cimino
В ролях
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Джон Казале
John Cazale
Джон Сэвэдж
John Savage
Кристофер Уокен
Christopher Walken
Мэрил Стрип
Meryl Streep
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