Наша рецензия

Вот уже полгода повторный прокат возвращает наш 1979-й и даёт понять, каково это — попасть на сеанс «Сталкера», «Чужого» или «Апокалипсиса сегодня». На днях к ним присоединился «Охотник на оленей» (1978). Шаг для дистрибьюторов во многом рискованный — фильм, конечно, важный и оскароносный, но не настолько раскрученный хит, как названные выше картины. Этим и интересен. Принято считать, что с «Охотника» в американском кино…