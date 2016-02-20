Вот уже полгода повторный прокат возвращает наш 1979-й и даёт понять, каково это — попасть на сеанс «Сталкера», «Чужого» или «Апокалипсиса сегодня». На днях к ним присоединился «Охотник на оленей» (1978). Шаг для дистрибьюторов во многом рискованный — фильм, конечно, важный и оскароносный, но не настолько раскрученный хит, как названные выше картины. Этим и интересен. Принято считать, что с «Охотника» в американском кино…
Цитата (Queen Julia, 14/06/2014 - 17:33:28):
Мы когда это первый раз смотрели, были еще слишком наивны. Мы глотали все, американское, мы и эту "калинку-малинку" съедали, тем более Оскары там всякие. Или типа того "Порок на Экспорт"✊ ✊ . Мать его, я теперь готов сказать сценаристу, что он ХУДШИЙ сценарист на планете, а тогда это казалось круто. Круто именно то, что типа нас (русских), показывают, крутыми, в шапках-ушанках, но Бог с ним, ведь так здорово что о нас помнят.. А по факту, полное дерьмо. Тупое , американское дерьмо. С возрастом приходит разочарование, но по ходу, это просто само оценка повышается...
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