Киноафиша Фильмы Небесные создания Награды и номинации фильма Небесные создания

Награды и номинации фильма Небесные создания 1994

Оскар 1995 Оскар 1995
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1994 Венецианский кинофестиваль 1994
Silver Lion
Победитель
Golden Lion
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1994 Кинофестиваль в Торонто 1994
Премия "Метро-Медиа"
Победитель
