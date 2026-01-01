Меню
Награды и номинации фильма Бесстрашный 1993

Оскар 1994 Оскар 1994
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1994 Золотой глобус 1994
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Берлинале 1994 Берлинале 1994
Особое упоминание
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
