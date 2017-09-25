Артур и Клэр, 2017

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о выходе в прокат О фильме Ворчливый австриец Артур, чей возраст уже перевалил за средний, приезжает в Амстердам. Только не ради каналов и кофешопов: цель Артура – эвтаназия, спровоцированный неизлечимым недугом добровольный уход из жизни под руководством старинного друга-доктора. В отеле, накануне торжественного последнего ужина, Артур слышит оглушительные звуки музыки, сотрясающие стены соседнего номера: так готовится к своему самоубийству красивая девушка Клэр. Артур врывается к нарушительнице спокойствия – так начинается знакомство двух горе-самоубийц, так начинается невероятная ночь в волшебной европейской столице... Развернуть 7.1 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 1 час 39 минут Год выпуска 2017 Премьера в мире 25 сентября 2017 Возраст 16+ Режиссер Мигель Александр В ролях Флоренс Касумба Ханна Хекстра Райнер Бок Йозеф Хадер Все актеры и съемочная группа 2 постера

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