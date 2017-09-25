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Артур и Клэр Артур и Клэр
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Arthur & Claire

Артур и Клэр, 2017

2017 / Австрия / Германия / Нидерланды
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Ворчливый австриец Артур, чей возраст уже перевалил за средний, приезжает в Амстердам. Только не ради каналов и кофешопов: цель Артура – эвтаназия, спровоцированный неизлечимым недугом добровольный уход из жизни под руководством старинного друга-доктора. В отеле, накануне торжественного последнего ужина, Артур слышит оглушительные звуки музыки, сотрясающие стены соседнего номера: так готовится к своему самоубийству красивая девушка Клэр. Артур врывается к нарушительнице спокойствия – так начинается знакомство двух горе-самоубийц, так начинается невероятная ночь в волшебной европейской столице...

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 25 сентября 2017
Возраст 16+
Режиссер
Мигель Александр
В ролях
Флоренс Касумба
Флоренс Касумба
Ханна Хекстра
Райнер Бок
Райнер Бок
Йозеф Хадер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Артур и Клэр 2 постера
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