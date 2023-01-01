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Урок танго
Киноафиша Фильмы Урок танго Урок танго, 1997: актеры и роли
The Tango Lesson Урок танго 1997 / Германия / Франция / Великобритания / Нидерланды / Аргентина
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Урок танго, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Салли Поттер Салли Поттер Sally Potter
В ролях
Джералдин Мэйллет Дэвид Тул David Toole Джордж Ясуми George Yiasoumi Мишель Парент Michel Parent Моник Кутюрье Monique Couturier Салли Поттер Салли Поттер Sally Potter
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