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Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус
Киноафиша Фильмы Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус, 2006: актеры и роли
Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус 2006 / США
5.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Шейнберг Стивен Шейнберг Steven Shainberg
В ролях
Николь Кидман Николь Кидман Nicole Kidman Роберт Дауни-младший Роберт Дауни-младший Robert Downey Jr. Харрис Юлин Harris Yulin Джейн Александр Jane Alexander Эмми Кларк Emmy Clarke Борис МакГрейв Мэри Даффи Mary Duffy Тай Буррелл Тай Буррелл Ty Burrell
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