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Замужем за мафией
Замужем за мафией, 1988: актеры и роли
Married to the Mob
Замужем за мафией
1988 / США
6.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Замужем за мафией, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джонатан Демме
Jonathan Demme
В ролях
Мишель Пфайффер
Michelle Pfeiffer
Алек Болдуин
Alec Baldwin
Дин Стокуэлл
Dean Stockwell
Джон Кьюсак
John Cusack
Оливер Платт
Oliver Platt
Нэнси Трэвис
Nancy Travis
Мерседес Руэль
Mercedes Ruehl
Мэттью Модайн
Matthew Modine
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