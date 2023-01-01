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Замужем за мафией Замужем за мафией
Киноафиша Фильмы Замужем за мафией Замужем за мафией, 1988: актеры и роли
Married to the Mob Замужем за мафией 1988 / США
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Замужем за мафией, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джонатан Демме Джонатан Демме Jonathan Demme
В ролях
Мишель Пфайффер Мишель Пфайффер Michelle Pfeiffer Алек Болдуин Алек Болдуин Alec Baldwin Дин Стокуэлл Dean Stockwell Джон Кьюсак Джон Кьюсак John Cusack Оливер Платт Оливер Платт Oliver Platt Нэнси Трэвис Нэнси Трэвис Nancy Travis Мерседес Руэль Мерседес Руэль Mercedes Ruehl Мэттью Модайн Мэттью Модайн Matthew Modine
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