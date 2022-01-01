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Бартон Финк Бартон Финк
Киноафиша Фильмы Бартон Финк Бартон Финк, 1991: актеры и роли
Barton Fink Бартон Финк 1991 / США
7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Бартон Финк, 1991: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джоэл Коэн Джоэл Коэн Joel Coen Итан Коэн Итан Коэн Ethan Coen
В ролях
Джон Туртурро Джон Туртурро John Turturro Джон Гудман Джон Гудман John Goodman Джуди Дэвис Джуди Дэвис Judy Davis Стив Бушеми Стив Бушеми Steve Buscemi
Одна
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Забытое чудо
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