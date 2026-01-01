Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Злые и красивые 1952

Оскар 1953 Оскар 1953
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1953 Золотой глобус 1953
Лучшая актриса второго плана
Номинант
 Лучший актёр второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1954 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1954
Best Film from any Source
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1953 Венецианский кинофестиваль 1953
Golden Lion
Номинант
