Фильмы
Злые и красивые
Награды и номинации фильма Злые и красивые
Награды и номинации фильма Злые и красивые 1952
Оскар 1953
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1953
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1954
Best Film from any Source
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1953
Golden Lion
Номинант
