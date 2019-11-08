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Доза счастья Доза счастья
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A Dose of Happiness

Доза счастья, 2019

2019 / Болгария / Великобритания
7.4 Оцените
13 голосов
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Лента рассказывает о том, что происходило в Болгарии 90-х годов, глазами молодой девушки и ее маленькой дочки. Веселе всего 22 года, но у нее уже есть ребенок. Девушка рассталась с мужем и пытается самостоятельно обеспечить себя и дочь. Однако она попадает в порочный круг наркотической зависимости. Это история о том, как быстро можно спуститься на дно бездны, и как тяжело возвращаться.

  • Фильм является экранизацией романа «Падение и спасение». Ее написала журналистка Весела Тотева. Биография рассказывает о том, как женщина преодолела наркотическую зависимость.
  • Роль главной героини исполнила дочь Веселы Валентина Каролева.
  • Сценарий написала популярная в Болгарии актриса Яна Титова.
  • Лента является полностью независимой экранизацией. Деньги на съемки предоставили разные компании. Общий бюджет картины составил около 1 миллиона евро.
  • В 2019 году картину включили в официальные инициативы министерства образования и науки страны, которые связаны с профилактикой наркотической зависимости. Благодаря этому в 29 населенных пунктах были организованы групповые посещения, а билеты продавались по льготным ценам.
  • В 2020 году фильм получил награду от муниципалитета Софии за достижения в области культуры.

Премьера художественного фильма «Доза счастья» — одной из самых кассовых картин Болгарии последних лет. В поисках счастья Весела и ее дочь случайно попадают в большие неприятности. Вырваться из порочного круга почти невозможно. Подлинная история журналистки и телевизионного продюсера Веселы Тотевой, ее захватывающей битвы в поисках личного счастья на фоне особой динамики 90-х годов XX века. Рассказ о жизни женщины, которой пришлось пройти через все: наркотики, падение, страх, чтобы найти избавление. Роль Веселы Тотевой в фильме исполнила ее дочь — молодая актриса Валентина Каролева, осмелившаяся взглянуть на свое детство глазами мамы и постараться ее понять. Российской публике ленту представят авторы — режиссер Яна Титова вместе с продюсером и актером Александром Алексиевым. Начало — в 19:00. Фильм демонстрируется на болгарском языке с русскими субтитрами.

7.4 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 8 ноября 2019
Возраст 16+
Режиссер
Яна Титова
В ролях
Валентина Каролева
Димитр Николов
Александр Алексеев
Александр Алексеев
Все актеры и съемочная группа
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Доза счастья
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саундтрек фильма Доза счастья
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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