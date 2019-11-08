Доза счастья, 2019

Премьера художественного фильма «Доза счастья» — одной из самых кассовых картин Болгарии последних лет. В поисках счастья Весела и ее дочь случайно попадают в большие неприятности. Вырваться из порочного круга почти невозможно. Подлинная история журналистки и телевизионного продюсера Веселы Тотевой, ее захватывающей битвы в поисках личного счастья на фоне особой динамики 90-х годов XX века. Рассказ о жизни женщины, которой пришлось пройти через все: наркотики, падение, страх, чтобы найти избавление. Роль Веселы Тотевой в фильме исполнила ее дочь — молодая актриса Валентина Каролева, осмелившаяся взглянуть на свое детство глазами мамы и постараться ее понять. Российской публике ленту представят авторы — режиссер Яна Титова вместе с продюсером и актером Александром Алексиевым. Начало — в 19:00. Фильм демонстрируется на болгарском языке с русскими субтитрами.