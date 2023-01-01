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Расследование, 1983

1983 / Болгария / Нидерланды / Германия
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О фильме

Обнаружен труп мужчины. Полиция не теряет времени и быстро находит подозреваемого: это брат убитого, Пламен Горанов. Его арестовывают, но он отрицает все обвинения, а прямых улик, доказывающих его вину, нет. Чтобы сдвинуть ход расследования, назначен новый следователь – детектив Александра Якимова, которая начнет расследование заново. Днем она беседует со свидетелями, родственниками, друзьями и коллегами братьев Горановых, а по ночам допрашивает подозреваемого. Расследование поглощает ее полностью, на семью у нее не остается времени. Александра сознательно выбрала для себя одиночество и всю себя посвящает работе. Одиночество, в конце концов, начинает сводить с ума и Пламена – беседы с Александрой приобретают для него совсем другое значение, так как это единственный шанс поговорить хоть с кем-то. Да и все расследование Александры, кажется, призвано не столько выяснить, кто же на самом деле убийца, сколько дать ответ на вопрос: возможно ли в принципе понимание между людьми?

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Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1983
Возраст 18+
Режиссер
Иглика Трифонова
В ролях
Красимир Доков
Деян Донков
Лабина Митевска
Климент Денчев
Христо Гарбов
Все актеры и съемочная группа
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