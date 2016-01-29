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XIa
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XIa

XIa, 2016

2016 / Болгария
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

История бывшей танцовщицы, которая мечтает стать учительницей литературы.

7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 29 января 2016
Возраст 18+
Режиссер
Михаэла Комитова
В ролях
Яна Маринова
Яна Маринова
Башар Рахаль
Башар Рахаль
Николай Сотиров
Ралика Паскалева
Станислав Яневский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма XIa 1 постер
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