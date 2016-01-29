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о выходе в прокат О фильме История бывшей танцовщицы, которая мечтает стать учительницей литературы. Развернуть 7.2 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 7 Продолжительность 1 час 24 минуты Год выпуска 2016 Премьера в мире 29 января 2016 Возраст 18+ Режиссер Михаэла Комитова В ролях Яна Маринова Башар Рахаль Николай Сотиров Ралика Паскалева Станислав Яневский Все актеры и съемочная группа 1 постер

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