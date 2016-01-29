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XIa
XIa
XIa, 2016
2016 / Болгария
7.2
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Жанр:
комедия
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О фильме
История бывшей танцовщицы, которая мечтает стать учительницей литературы.
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7.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2016
Премьера в мире
29 января 2016
Возраст
18+
Режиссер
Михаэла Комитова
В ролях
Яна Маринова
Башар Рахаль
Николай Сотиров
Ралика Паскалева
Станислав Яневский
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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голосов
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