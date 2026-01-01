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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Лабина Митевска
Labina Mitevska
Киноафиша
Персоны
Лабина Митевска
Лабина Митевска
Labina Mitevska
Дата рождения
11 октября 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.9
Перед дождем
(1994)
7.5
Одиночки
(2000)
7.3
Следы на песке
(2010)
Фильмография Лабина Митевска
6
Мать
Mother
драма
2025, Македония / Швеция / Бельгия / Дания
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6.4
Охотники из рая
The Hunted
ужасы, триллер
2024, Бельгия / Франция
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7.1
Праздничная доска
Praznik rada
драма
2022, Босния и Герцеговина / Хорватия / Македония / Черногория / Сербия
6.6
Самый счастливый человек в мире
Najsrekjniot chovek na svetot
драма
2022, Бельгия / Босния и Герцеговина / Хорватия / Дания / Македония / Словения / Франция / Япония / Нидерланды / Румыния
6.8
Бог существует, ее зовут Петруния
Gospod postoi, imeto i' e Petrunija / God exists, her name is Petrunija
драма
2018, Македония / Бельгия / Хорватия / Франция / Словения
6.7
Прокурор, защитник, отец и его сын
The Prosecutor the Defender the Father and His Son
драма
2015, Болгария / Швеция / Нидерланды
5.2
Женщина, которая утерла свои слезы
The Woman Who Brushed Off Her Tears
драма
2012, Македония / Германия / Словения / Бельгия
7.3
Следы на песке
Stapki v pyasaka
драма
2010, Болгария
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