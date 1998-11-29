Кинорассказ, действие которого развивается в 90-е годы прошлого века, о возвращении выросшего мальчишки из еврейского квартала в его родной город Пловдив. Фильм о добрососедстве и настоящей дружбе, которым неведомы расовые и религиозные предрассудки.
ПроизводствоBulgarian National Television, Hellenic Broadcasting Corporation (ERT), Marathon Films
Другие названия
Sled kraja na sveta, A világvége után, After the End of the World, Meta to telos tou kosmou, Nach dem Ende der Welt, Po końcu świata, Vers un nouveau monde, Μετά το τέλος του κόμου, После конца света, След края на света
Рейтинг фильма
7.1
Оцените10 голосов
7.1IMDb
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