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7.1
Киноафиша Фильмы После конца света
7.1

После конца света

, 1998
Sled kraja na sveta
Германия, Греция, Болгария / драма / 18+
7.1

О фильме

Кинорассказ, действие которого развивается в 90-е годы прошлого века, о возвращении выросшего мальчишки из еврейского квартала в его родной город Пловдив. Фильм о добрососедстве и настоящей дружбе, которым неведомы расовые и религиозные предрассудки.

В ролях

Стефан Данаилов
Albert Cohen (Berto)
Катерина Дидаскалу
Araxi Vartagnan
Васил Михайлов
Abraham 'The Drunk' Cohen
Георгий Калоянчев
Father Isiah
Татьяна Лолова
Mrs. Abraham Cohen
Георгий Русев
Ben David
Никола Рударов
Ibrahim Hodja
Василь Васильев-Зуека
Василь Васильев-Зуека
The Barber
Александр Морфов
The Schoolteacher
Джоко Росич
The Gypsy Leader
Режиссер Иван Ничев
Сценарист Анжел Вагенштайн
Композитор Стефан Димитров
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Греция / Болгария
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1998
Премьера в мире 29 ноября 1998
Дата выхода
29 ноября 1998 Болгария
Производство Bulgarian National Television, Hellenic Broadcasting Corporation (ERT), Marathon Films
Другие названия
Sled kraja na sveta, A világvége után, After the End of the World, Meta to telos tou kosmou, Nach dem Ende der Welt, Po końcu świata, Vers un nouveau monde, Μετά το τέλος του κόμου, После конца света, След края на света

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb

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