ПроизводствоArgo Film, Aktis Film Production, Sektor Film Skopje
Другие названия
Posoki, Directions, Destinatii, Destinos, Direções, Directions - Geschichten einer Nacht, Directions - Tutto in una notte a Sofia, Kierunki, Öös on asju, Pravci, Sofya Taksi, Taxi Sofia, Táxi Sófia, Ιστορίες μιας νύχτας, Направления, Посоки
Рейтинг фильма
7.5
Оцените13 голосов
7.5IMDb
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