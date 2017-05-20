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Постер фильма Направления
7.5
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7.5

Направления

, 2017
Posoki
Германия, Болгария / драма / 18+
Постер фильма Направления
7.5

В ролях

Асен Блатечки
Joro
Иван Барнев
Vlado
Василь Банов
Kosta
Haralan Alexandrov
Social Anthropologist
Dimitar Banenkin
Manol
София Бобчева
Mimi
Стефан Денолюбов
Nikola
Добрин Досев
Andrei
Герасим Георгиев
Mitko
Troyan Gogov
Petar
Режиссер Стефан Командарев
Сценарист Стефан Командарев, Simeon Ventsislavov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Болгария
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 27 января 2022
Премьера в мире 20 мая 2017
Дата выхода
8 апреля 2018 Греция
27 ноября 2017 Италия
7 марта 2019 Нидерланды
20 октября 2017 Франция
Бюджет €650 000
Сборы в мире $196 700
Производство Argo Film, Aktis Film Production, Sektor Film Skopje
Другие названия
Posoki, Directions, Destinatii, Destinos, Direções, Directions - Geschichten einer Nacht, Directions - Tutto in una notte a Sofia, Kierunki, Öös on asju, Pravci, Sofya Taksi, Taxi Sofia, Táxi Sófia, Ιστορίες μιας νύχτας, Направления, Посоки

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 13 голосов
7.5 IMDb

Отзывы о фильме

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