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Король говорит!
Награды и номинации фильма Король говорит!
The King's Speech
Король говорит!
2010 / Великобритания / Австралия
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8.0
Оцените
105
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Награды и номинации фильма Король говорит!
Вся информация о фильме
Кинофестиваль в Торонто 2010
Приз зрительских симпатий – лучший полнометражный фильм
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший актёрский состав в игровом кино
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 2011
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший фильм года
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
BAFTA 2011
Лучший фильм
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
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