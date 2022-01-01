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Король говорит!
Король говорит!, 2010: актеры и роли
The King's Speech
Король говорит!
2010 / Великобритания / Австралия
Трейлер
8.2
Оцените
98
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Король говорит!, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Том Хупер
Tom Hooper
В ролях
Колин Ферт
Colin Firth
Хелена Бонем Картер
Helena Bonham Carter
Джеффри Раш
Geoffrey Rush
Гай Пирс
Guy Pearce
Майкл Гэмбон
Michael Gambon
Тимоти Сполл
Timothy Spall
Дженнифер Эль
Jennifer Ehle
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