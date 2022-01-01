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Король говорит! Король говорит!
Киноафиша Фильмы Король говорит! Король говорит!, 2010: актеры и роли
The King's Speech Король говорит! 2010 / Великобритания / Австралия
8.2 Оцените
98 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Король говорит!, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Том Хупер Том Хупер Tom Hooper
В ролях
Колин Ферт Колин Ферт Colin Firth Хелена Бонем Картер Хелена Бонем Картер Helena Bonham Carter Джеффри Раш Джеффри Раш Geoffrey Rush Гай Пирс Гай Пирс Guy Pearce Майкл Гэмбон Майкл Гэмбон Michael Gambon Тимоти Сполл Тимоти Сполл Timothy Spall Дженнифер Эль Дженнифер Эль Jennifer Ehle
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