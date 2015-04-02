«Король говорит!», бесспорно, один из лучших образцов следования старой британской традиции: о самых важных и проникновенных вещах говорить сдержанно, с аскетичным и точным юмором, сохраняя определенную дистанцию и в то же время не давая этой дистанции превратиться в прозрачную перегородку равнодушия. В сущности, речь идет о совершенно ювелирном или, если угодно, аптекарском искусстве, когда каждое слово, каждый жест выверены до миллиметра, а эмоции дозированы с точностью до…
А также лучший актёр, актёр второго плана и, вероятно, сценарий.
Ферт действительно заставляет себе сопереживать, Раш замечателен со своим едким британским юмором, отлично вписались и Картер и не понравившийся многим актёр, очень весело сыгравший Черчилля, - все роли сыграны без шаблонов и запоминаются.
Статуэтку Картер конечно не дадут, т.к. слишком мало ее было в кадре, но двум главным актерам - думаю да. Тот же Франко, к примеру, откровенно не тянет на фоне игры Ферта.
Несмотря на то, что фильм вроде как и драма, в нем очень много юмора и впечатления остаются отличные и позитивные. Это особенно заметно на фоне другого фильма-самореализации - "Социальной сети". "Король" гораздо более человечный и положительный.
Короче, говорить можно много, надо идти и смотреть.
9/10
Коэны немного неформат для этого Оскара, Бойл, Аронофски не дотягивают, не говоря уже про Нолана и "Деток" с "Костью"
Как вариант, только если Финчер
?
За режиссуру тоже можно спокойно давать Финчеру - у него прогрессивная и достаточно модная сейчас в США режиссура. У Аронофски - режиссура на уровне весьма среднего триллера, а у Хупера - ваще что-то тяжеловесное такое.
Хупер не очень актуален, потому что у него сам фильм называется "Король Говорит"... как известно Каддафи и Мубарак тоже любили говорить спичи народу.. но закончилось это плохо всё.)) Время королей-правителей уходит в прошлое. А современные лидеры не говорить должны, а писать в социальных сетях - только тогда их народ услышит.
За лучшую мужскую роль тоже у Джесси больше всего шансов получить. Всё же он свой - простой американский пацан, не то что этот британский хлыщ Колин. И потом, нет смысла британцам оскара за нефик так отдавать - пусть сначала Эссанджа отдадут... тогда и подумаем давать ли всяким там Хуперам и Фертам оскаров.
Ну а за адаптированный сценарий - для Соркина опять же... большую работу проделал... чем не достойный американский ответ этому Уильяму фак его Шекспиру
И еще не надо забывать, что в Америке все от мала до велика, включая и членов академии конечно же, просто обожают судебные драмы. А Соцсеть - это судебная драма по жанру.
Не... Мои симпатии на стороне "Социальной сети". Это не просто хорошая режиссура, отличные актеры и т.д., но ещё и важная для США лента - про целеустремленных людей, работающих и добивающихся своих целей.
Но:
"Король" выиграл награду Гильдии режиссеров США, вероятность того, что фильм Хупера возьмет ещё и Оскар очень велика. Плюс, "Король" до сих пор идет в кино и впечатления ещё свежи. А если фильм возьмет лучший фильм, то там и режиссура, и актер и др. Потому что давать тому же Айзенбергу не выделяя СС как лучший фильм глупо. Айзенберг по сути отыграл за всех в фильме Финчера.
нынешний победитель, с моей точки зрения, малоинтересен...Король побеждает заикание, подает пример надо думать "бескомпромиссной борьбы" своему народу...{тянет зевать}...нет ну играют, конечно, старательно в классическом британском стиле, я бы сказал, если таковой существует ✊ вот только смотришь действо на экране, и как-то совсем не затягивает...да и верно выше подмечено было сравнение с Гришкой Распутиным своеобразное...нашелся вдруг друг для короля...пффф подумаешь....бедная несчастная заикающаяся одинокая коронованная особа {море сочувствия из кинозала}, за что же на него такая напасть {в виде короны ессно} свалилась...в общем кино не развлекает, подумать не о чем...остается только выпячивание британцами своих моральных устоев...дескать вот мы какие классные у нас и правительство есть, и король герой-победитель {заикания}...да и нонче королева хоть куда...хоть на обложку Плейбоя рядом с Шарон Стоун, например...✊
p.s. ну 6ку/10 за старание старательных британских актеров Ферта и Раша...Черчилль ужасно безобразен, просто горба не хватает с собором парижской богоматери...ушел искать фото, неужели он такой симпатичный и в жизни был...
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