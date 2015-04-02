Наша рецензия

«Король говорит!», бесспорно, один из лучших образцов следования старой британской традиции: о самых важных и проникновенных вещах говорить сдержанно, с аскетичным и точным юмором, сохраняя определенную дистанцию и в то же время не давая этой дистанции превратиться в прозрачную перегородку равнодушия. В сущности, речь идет о совершенно ювелирном или, если угодно, аптекарском искусстве, когда каждое слово, каждый жест выверены до миллиметра, а эмоции дозированы с точностью до…