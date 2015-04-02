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Король говорит! Король говорит!
Киноафиша Фильмы Король говорит! Отзывы о фильме «Король говорит!»
The King's Speech Король говорит! 2010 / Великобритания / Австралия
8.0 Оцените
100 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Отзывы о фильме «Король говорит!»

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Наша рецензия

«Король говорит!», бесспорно, один из лучших образцов следования старой британской традиции: о самых важных и проникновенных вещах говорить сдержанно, с аскетичным и точным юмором, сохраняя определенную дистанцию и в то же время не давая этой дистанции превратиться в прозрачную перегородку равнодушия. В сущности, речь идет о совершенно ювелирном или, если угодно, аптекарском искусстве, когда каждое слово, каждый жест выверены до миллиметра, а эмоции дозированы с точностью до…

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523561 2 апреля 2015, 12:51
уже хочу
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Действительно, это лучший англоязычный фильм года!



А также лучший актёр, актёр второго плана и, вероятно, сценарий.



Ферт действительно заставляет себе сопереживать, Раш замечателен со своим едким британским юмором, отлично вписались и Картер и не понравившийся многим актёр, очень весело сыгравший Черчилля, - все роли сыграны без шаблонов и запоминаются.



Статуэтку Картер конечно не дадут, т.к. слишком мало ее было в кадре, но двум главным актерам - думаю да. Тот же Франко, к примеру, откровенно не тянет на фоне игры Ферта.



Несмотря на то, что фильм вроде как и драма, в нем очень много юмора и впечатления остаются отличные и позитивные. Это особенно заметно на фоне другого фильма-самореализации - "Социальной сети". "Король" гораздо более человечный и положительный.



Короче, говорить можно много, надо идти и смотреть.



9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
а кому тогда?

Коэны немного неформат для этого Оскара, Бойл, Аронофски не дотягивают, не говоря уже про Нолана и "Деток" с "Костью"



Как вариант, только если Финчер



?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 26/02/2011 - 18:24:25):Там есть номинация за лучший фильм - это Финчеру.



За режиссуру тоже можно спокойно давать Финчеру - у него прогрессивная и достаточно модная сейчас в США режиссура. У Аронофски - режиссура на уровне весьма среднего триллера, а у Хупера - ваще что-то тяжеловесное такое.



Хупер не очень актуален, потому что у него сам фильм называется "Король Говорит"... как известно Каддафи и Мубарак тоже любили говорить спичи народу.. но закончилось это плохо всё.)) Время королей-правителей уходит в прошлое. А современные лидеры не говорить должны, а писать в социальных сетях - только тогда их народ услышит.



За лучшую мужскую роль тоже у Джесси больше всего шансов получить. Всё же он свой - простой американский пацан, не то что этот британский хлыщ Колин. И потом, нет смысла британцам оскара за нефик так отдавать - пусть сначала Эссанджа отдадут... тогда и подумаем давать ли всяким там Хуперам и Фертам оскаров.



Ну а за адаптированный сценарий - для Соркина опять же... большую работу проделал... чем не достойный американский ответ этому Уильяму фак его Шекспиру



И еще не надо забывать, что в Америке все от мала до велика, включая и членов академии конечно же, просто обожают судебные драмы. А Соцсеть - это судебная драма по жанру.



Не... Мои симпатии на стороне "Социальной сети". Это не просто хорошая режиссура, отличные актеры и т.д., но ещё и важная для США лента - про целеустремленных людей, работающих и добивающихся своих целей.



Но:



"Король" выиграл награду Гильдии режиссеров США, вероятность того, что фильм Хупера возьмет ещё и Оскар очень велика. Плюс, "Король" до сих пор идет в кино и впечатления ещё свежи. А если фильм возьмет лучший фильм, то там и режиссура, и актер и др. Потому что давать тому же Айзенбергу не выделяя СС как лучший фильм глупо. Айзенберг по сути отыграл за всех в фильме Финчера.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Посмотрел...лучшее кино прошлого Оскара смотрел с интересом...прямо скажу, не фанат военной темы, но безбашенного сапера оценил по человеческим качествам...заинтересовало...

нынешний победитель, с моей точки зрения, малоинтересен...Король побеждает заикание, подает пример надо думать "бескомпромиссной борьбы" своему народу...{тянет зевать}...нет ну играют, конечно, старательно в классическом британском стиле, я бы сказал, если таковой существует ✊ вот только смотришь действо на экране, и как-то совсем не затягивает...да и верно выше подмечено было сравнение с Гришкой Распутиным своеобразное...нашелся вдруг друг для короля...пффф подумаешь....бедная несчастная заикающаяся одинокая коронованная особа {море сочувствия из кинозала}, за что же на него такая напасть {в виде короны ессно} свалилась...в общем кино не развлекает, подумать не о чем...остается только выпячивание британцами своих моральных устоев...дескать вот мы какие классные у нас и правительство есть, и король герой-победитель {заикания}...да и нонче королева хоть куда...хоть на обложку Плейбоя рядом с Шарон Стоун, например...✊

p.s. ну 6ку/10 за старание старательных британских актеров Ферта и Раша...Черчилль ужасно безобразен, просто горба не хватает с собором парижской богоматери...ушел искать фото, неужели он такой симпатичный и в жизни был...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
annawa 2 апреля 2015, 12:51
этот фильм понравился нашей семье и всем вокруг нас. Очень рекомендую. Анна
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
makkoy 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел фильм «Король говорит!». Совсем не понравился. -_- Слабо как-то снято. Можно было и лучше снять.=Р Намного лучше, при чем. Я бы не сказал, что сюжет фиговый, он мне очень даже понравился, но снято не очень. И эти низкопробные шуточки… Америка и тут присутствует.=/ Вообще, сценарий хорош и идея отличная. Все попортили шуточки, неправдоподобная игра актеров… И вообще, фильм не раскрыт до конца.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mike123 2 апреля 2015, 12:51
И все-таки, когда хотят снимать хорошее кино – оно получается. Очень понравился фильм «Король говорит!». Этот фильм действительно заслуживает премии «Оскар» и, конечно, его обязательно нужно посмотреть.:) В этом фильме затронуты многие темы: любовь, долг перед народом, политика… Это мне очень понравилось.:))) Актеры довольно-таки хорошо сыграли. Новая тематика фильма – это очень хорошо! А то всякая мутная романтика и третьесортные боевики уже реально достали!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Вот посмотрела «Король говорит!». Не ожидала даже, что он окажется таким хорошим.)) Фильм понравился полностью! Сюжет, выбор актеров… Все понравилось!)) Актеры безупречно справились со своей задачей, даже плохого ничего не скажешь! Как вижу, у этого фильма было ооочень много продюсеров и это видно по самому фильму! Очень нравятся слова персонажей, особенно реплика: «— Ты отлично справился с речью, правда заикался на букве «п». — Конечно заикался, а то они бы подумали что это был не я.». Вообще, было ещё очень много смешных цитат) Моя оценка – десять из десяти!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Валерия Воронова 26 декабря 2019, 11:21
Оценка
В целом я приветствую, что «Оскар» в последние годы достается таким фильмам, как «Король говорит», а не блокбастерам, напичканным миллионами долларов и спецэффектов. Камерные драматические ленты куда живее и ближе к сути киноискусства, которое призвано будить зрителя, провоцировать на рефлексию, а не дурманить красочным визуальным рядом.
26 декабря 2019, 11:21 Ответить
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