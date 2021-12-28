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Санта на продажу
Отзывы о фильме «Санта на продажу»
Rare Exports: A Christmas Tale
Санта на продажу
2010 / Швеция / Финляндия / Франция / Норвегия
Трейлер
7.0
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Московская школа кино
28 декабря 2021, 15:27
Оценка
Все еще верите в Санта Клауса? Ждете новогодних чудес? Если ответ «да», то вы правильно делаете, только подарки от бородатого дедушки могут вам не понравиться, а чудеса превратиться в ночной кошмар. Если ваш ответ «нет», то знайте — Санта существует на самом деле, его зовут Йоулопукки и живет он в Финляндии на горе Корватунтури. Даже если вы думаете, что хорошо себя вели в уходящем году, Йоулопукки найдет, за что вас наказать, а потому не обольщайтесь — пощады никому не будет и от возмездия никто не уйдет. И, как рассказывает фильм «Санта на продажу», все было бы очень печально, если бы на пути у злобного и безжалостного существа, которого по роковой ошибке считают другом детей, не встали трое суровых финских мужчин и один отважный мальчик лет десяти по имени Пиетари (Онни Томмила).
История начинается с точной даты – за 24 дня до Рождества, о чем сообщают ведущие обратный отсчет титры. В забытом богом лапландском городке, где Пьетари живет вдвоем с отцом, начинают происходить странные и зловещие события. Все начинается с того, что мальчик и его друг Юусо становятся случайными свидетелями открытия, которое совершает американская компания Subzero Inc. Исследователи компании находят в глубине горы невесть откуда взявшиеся там деревянные стружки, которые покрывают огромную ледяную глыбу. Пиетари начинает догадываться, что находится внутри льда, своими мыслями он делится с Юусо, но тот поднимает его на смех.
У одного из жителей городка пропадает фен, в краже он сразу начинает подозревать соседей с северо-востока, которые строят у себя «высокотехнологичную экономику». Дальше — больше. Из домов исчезают обогревательные приборы, со склада кто-то ворует мешки, но не трогает картошку, которая в них хранилась. Вскоре находят целое стадо растерзанных оленей — вину сваливают на стаю волков. Однако под тушей одного из оленей Пиетари находит отпечатки босых человеческих ног.
Мальчик связывает все эти события в единственно возможную историю, делится подозрениями с отцом, но тот принимает их за детские фантазии. Пьетари начинает обзванивать своих друзей и быстро обнаруживает, что все они исчезли. На снегу около дома появляются странные следы. Мальчик решает, что пора вооружаться — теперь он не снимает хоккейную каску и не расстается с ружьем. Его отец этому не препятствует — ребенок должен быть готов к суровым условиям финской жизни, северная природа не прощает слабости. (Ружье в фильме все-таки выполняет свою прямую драматургическую функцию и стреляет в кульминации сюжета, правда, не в кого-то, а в воздух, с чисто организационными целями).
Вскоре в ловушке для волков обнаруживают странного бородатого старика. Поначалу его принимают за мертвого; в его куртке находят американский паспорт — этим подтверждается подозрение местных, что все зло происходит от иностранцев с их передовыми технологиями. Однако старик неожиданно начинает подавать признаки жизни — реагирует на запахи и совсем уже оживает, когда в помещение входит Пиетари. Кажется, единственное, что привлекает странного незнакомца – это ребенок.
Отец мальчика и двое его друзей полагают, что старик — сотрудник Subzero Inc. и пытаются передать странную личность главе компании, но в этот момент подвергаются жестокому нападению. Спасаясь от опасности, взрослые вместе с Пиетари укрываются в ангаре компании, где рядом с огромной глыбой льда находят мешки из-под картошки, в которых обнаруживают пропавших детей. Мальчик объясняет взрослым, кто на самом деле замурован в глыбе льда и кто такие безумного вида старики, которые растапливали лед с помощью украденных обогревателей. Наконец-то ему начинают верить; Пьетари предлагает план спасения.
Казалось бы, на этом можно ставить точку, но все самое интересное только начинается. Не зря второе название фильма — Rare exports — редкостные экспортные товары. Предприимчивые финны, лишившиеся стада оленей и средств к существованию из-за вредного старика Йоулопукки, решают заняться торговлей единственным «товаром», который у них остался.
Зачем смотреть этот фильм на Новый год? Во-первых, на тот случай, если Вам надоели сладенькие рождественские истории, которых мировая киноиндустрия уже произвела лет на сто вперед. Здесь, в ледяных интерьерах Лапландии, разыгрывается суровая мужская драма, демонстрируется мир, в котором не видно ни одной женщины. Видимо, Ялмари Хеландер, сценарист и режиссер фильма, решил, что женщинам не место на жестокой войне с нечистью. Во-вторых, если вам интересен свежий и нетрадиционный взгляд на Санту — да и почему, собственно, он должен быть добреньким дедушкой с мешком подарков? И, в-третьих, если вам нравится черный юмор, то вы непременно оцените его немного отмороженную финскую разновидность; кроме того, история рассказана с совершенно непрошибаемым северным оптимизмом, и это несмотря на ужасы, которые происходят в фильме.
Зритель получает недвусмысленное предупреждение — древнее зло, вырвавшееся по воле случая на свободу хотя и повержено, но окончательно не побеждено, — а тем временем жаждущее рождественских подарков человечество продолжает присылать в Финляндию на имя Санты до полумиллиона писем в год. Не буди лиха, пока спит тихо...
Сергей Колесов
28 декабря 2021, 15:27
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История начинается с точной даты – за 24 дня до Рождества, о чем сообщают ведущие обратный отсчет титры. В забытом богом лапландском городке, где Пьетари живет вдвоем с отцом, начинают происходить странные и зловещие события. Все начинается с того, что мальчик и его друг Юусо становятся случайными свидетелями открытия, которое совершает американская компания Subzero Inc. Исследователи компании находят в глубине горы невесть откуда взявшиеся там деревянные стружки, которые покрывают огромную ледяную глыбу. Пиетари начинает догадываться, что находится внутри льда, своими мыслями он делится с Юусо, но тот поднимает его на смех.
У одного из жителей городка пропадает фен, в краже он сразу начинает подозревать соседей с северо-востока, которые строят у себя «высокотехнологичную экономику». Дальше — больше. Из домов исчезают обогревательные приборы, со склада кто-то ворует мешки, но не трогает картошку, которая в них хранилась. Вскоре находят целое стадо растерзанных оленей — вину сваливают на стаю волков. Однако под тушей одного из оленей Пиетари находит отпечатки босых человеческих ног.
Мальчик связывает все эти события в единственно возможную историю, делится подозрениями с отцом, но тот принимает их за детские фантазии. Пьетари начинает обзванивать своих друзей и быстро обнаруживает, что все они исчезли. На снегу около дома появляются странные следы. Мальчик решает, что пора вооружаться — теперь он не снимает хоккейную каску и не расстается с ружьем. Его отец этому не препятствует — ребенок должен быть готов к суровым условиям финской жизни, северная природа не прощает слабости. (Ружье в фильме все-таки выполняет свою прямую драматургическую функцию и стреляет в кульминации сюжета, правда, не в кого-то, а в воздух, с чисто организационными целями).
Вскоре в ловушке для волков обнаруживают странного бородатого старика. Поначалу его принимают за мертвого; в его куртке находят американский паспорт — этим подтверждается подозрение местных, что все зло происходит от иностранцев с их передовыми технологиями. Однако старик неожиданно начинает подавать признаки жизни — реагирует на запахи и совсем уже оживает, когда в помещение входит Пиетари. Кажется, единственное, что привлекает странного незнакомца – это ребенок.
Отец мальчика и двое его друзей полагают, что старик — сотрудник Subzero Inc. и пытаются передать странную личность главе компании, но в этот момент подвергаются жестокому нападению. Спасаясь от опасности, взрослые вместе с Пиетари укрываются в ангаре компании, где рядом с огромной глыбой льда находят мешки из-под картошки, в которых обнаруживают пропавших детей. Мальчик объясняет взрослым, кто на самом деле замурован в глыбе льда и кто такие безумного вида старики, которые растапливали лед с помощью украденных обогревателей. Наконец-то ему начинают верить; Пьетари предлагает план спасения.
Казалось бы, на этом можно ставить точку, но все самое интересное только начинается. Не зря второе название фильма — Rare exports — редкостные экспортные товары. Предприимчивые финны, лишившиеся стада оленей и средств к существованию из-за вредного старика Йоулопукки, решают заняться торговлей единственным «товаром», который у них остался.
Зачем смотреть этот фильм на Новый год? Во-первых, на тот случай, если Вам надоели сладенькие рождественские истории, которых мировая киноиндустрия уже произвела лет на сто вперед. Здесь, в ледяных интерьерах Лапландии, разыгрывается суровая мужская драма, демонстрируется мир, в котором не видно ни одной женщины. Видимо, Ялмари Хеландер, сценарист и режиссер фильма, решил, что женщинам не место на жестокой войне с нечистью. Во-вторых, если вам интересен свежий и нетрадиционный взгляд на Санту — да и почему, собственно, он должен быть добреньким дедушкой с мешком подарков? И, в-третьих, если вам нравится черный юмор, то вы непременно оцените его немного отмороженную финскую разновидность; кроме того, история рассказана с совершенно непрошибаемым северным оптимизмом, и это несмотря на ужасы, которые происходят в фильме.
Зритель получает недвусмысленное предупреждение — древнее зло, вырвавшееся по воле случая на свободу хотя и повержено, но окончательно не побеждено, — а тем временем жаждущее рождественских подарков человечество продолжает присылать в Финляндию на имя Санты до полумиллиона писем в год. Не буди лиха, пока спит тихо...
Сергей Колесов
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