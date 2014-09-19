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Постер фильма Искусство и обман: Жизнь Марка Лэндиса
7.1
Киноафиша Фильмы Искусство и обман: Жизнь Марка Лэндиса
7.1

Искусство и обман: Жизнь Марка Лэндиса

, 2014
Art and craft
США / документальный / 18+
Постер фильма Искусство и обман: Жизнь Марка Лэндиса
7.1

О фильме

Фильм рассказывает историю эксцентричного чудака Марка Лэндиса, американского мастера подделок, создавшего огромную коллекцию фальшивых произведений искусства и сумевшего передать ее в известные музеи США, не заработав на этом ни цента.

В ролях

Mark A. Landis
Self
Lester Sullivan
Self
Irwin Lakov
Self
Matthew Leininger
Self - registrar, Cincinnati Art Museum
Mark Tullos
Self - museum director, Hilliard Museum
Jill Chancey
Self - curator, Lauren Rogers Museum of Art
Ellen Ruffin
Self - curator, De Grummond Collection
Aaron Cowan
Self - history professor, University of Cincinnati
Patty Hall
Self - Hattiesburg Arts Council
Robert K. Wittman
Self - special agent, Art Crime Team, Federal Bureau of Investigation
Режиссер Сэм Кульман, Jennifer Grausman
Композитор Стивен Ульрих
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 26 октября 2014
Премьера в мире 19 сентября 2014
Дата выхода
19 сентября 2014 США
19 сентября 2014 Финляндия K-16
18 марта 2015 Франция
21 ноября 2015 Япония
Сборы в мире $235 037
Производство Motto Pictures, Non Sequitur Productions, Yellow Cake Films
Другие названия
Art and Craft, Den filantropiske förfalskaren, Den förunderlige konstförfalskaren, Kunst ja meisterlik pettus, Le faussaire, Taideväärentäjä hyväntekijänä, Τέχνη και τεχνάσματα, Искусство и ремесло, 美術館を手玉にとった男, 赝品大师

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb

Отзывы о фильме

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