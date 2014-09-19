Фильм рассказывает историю эксцентричного чудака Марка Лэндиса, американского мастера подделок, создавшего огромную коллекцию фальшивых произведений искусства и сумевшего передать ее в известные музеи США, не заработав на этом ни цента.
В ролях
Mark A. Landis
Self
Lester Sullivan
Self
Irwin Lakov
Self
Matthew Leininger
Self - registrar, Cincinnati Art Museum
Mark Tullos
Self - museum director, Hilliard Museum
Jill Chancey
Self - curator, Lauren Rogers Museum of Art
Ellen Ruffin
Self - curator, De Grummond Collection
Aaron Cowan
Self - history professor, University of Cincinnati
Patty Hall
Self - Hattiesburg Arts Council
Robert K. Wittman
Self - special agent, Art Crime Team, Federal Bureau of Investigation
ПроизводствоMotto Pictures, Non Sequitur Productions, Yellow Cake Films
Другие названия
Art and Craft, Den filantropiske förfalskaren, Den förunderlige konstförfalskaren, Kunst ja meisterlik pettus, Le faussaire, Taideväärentäjä hyväntekijänä, Τέχνη και τεχνάσματα, Искусство и ремесло, 美術館を手玉にとった男, 赝品大师
Рейтинг фильма
7.1
Оцените12 голосов
7.1IMDb
Цитаты
Mark A. LandisНа этикетке Sotheby's было бы написано: «Чёрный мел, коричневый». Знаешь, как там обычно: «Чёрный мел, коричневая тушь, красный мел». Я просто использую цветные карандаши, потому что они не заметят.
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