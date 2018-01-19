Перестала спотыкаться о громоздкую сушилку для белья: эти 5 решений освободили полкомнаты, стало просторнее в 100 раз

Перестала намывать белые кроссовки каждый день: две капли на ватный диск – грязь и пыль почти не липнут

Почему у немок полы всегда сверкают как зеркало, да и дома чистота: запомните эти 7 простых правил - они облегчат уборку

«Невский» крут, но совсем другой сериал с Васильевым-силовиком сравнивают с шедеврами Тарантино: «Мог бы снять Квентин лет 20 назад»

В 2026-м вышло немало сериалов, но лишь 20 из них признали лучшими: «Дом дракона» сюда не попал

Ламповый детектив с 7.4 на IMDb «напоминает "Твин Пикс"»: «посмотрел за вечер», ведь в нем всего 6 серий

«Обыкновенное чудо», а тест – сложный: вспомните 5 фильмов с Александром Абдуловым по кадру

После «Первого отдела» включайте 3 похожих детектива – не оторветесь: №2 просто «лучший сериал про ментов»

«Валик-джан, я тебе один умный тест предложу»: на 5 вопросов о фильме «Мимино» ответят только фанаты

Фанаты «Пилигрима» могут выдохнуть: 5 сезон с Васильевым и Жарковым можно смотреть не только по ТВ, а когда удобно — вот что включать и когда