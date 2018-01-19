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Постер фильма Три одинаковых незнакомца
7.6
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7.6

Три одинаковых незнакомца

, 2018
Three Identical Strangers
Великобритания / документальный, драма, детектив / 18+
Постер фильма Три одинаковых незнакомца
7.6

О фильме

Благодаря невероятному совпадению три абсолютно незнакомых человека узнали, что они, оказывается, родились как тройняшки, но были разделены при рождении и отданы в разные приёмные семьи. Их история моментально стала сенсацией и превратила парней в настоящих звёзд, но вскоре суровая действительность сорвала покровы с тайны их происхождения.

В ролях

Дэвид Келлман
Self
Robert Shafran
Self
Michael Domnitz
Self - Eddie's Friend
Howard Schneider
Self - Newsday 1969-2004
Ellen Cervone
Self - Friend
Alan Luchs
Self - Friend
Hedy Page
Self - David's Aunt
Alice Shafran
Self - Bobby's Stepmother
Elliott Galland
Self - Eddy's Father
Эдди Галлан
Self
Режиссер Тим Уордл
Сценарист Grace Hughes-Hallett, Тим Уордл
Композитор Paul Saunderson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 29 сентября 2018
Премьера в мире 19 января 2018
Дата выхода
30 ноября 2018 Великобритания
13 июня 2019 Венгрия
17 января 2019 Израиль
30 ноября 2018 Ирландия 12A
8 февраля 2019 Испания
16 декабря 2019 Нидерланды
29 июня 2018 США
30 мая 2019 Чехия
MPAA PG-13
Сборы в мире $13 448 497
Производство RAW
Другие названия
Three Identical Strangers, Tre identiske fremmede, Vidas separadas, Bliscy nieznajomi, Drei Dopplegänger, Équation à trois inconnus, Három egyforma idegen, Shlosha Za'rim Zehim, Tre identici sconosciuti, Tre identiska främlingar, Trei străini identici, Tres desconeguts idèntics, Três Estranhos Idênticos, Tres idénticos desconocidos, Tři blízcí neznámí, Trois étrangers identiques, Trys nepazistami broliai, Tvillingexperimentet, Üç Tanidik Yabanci, Три одинаковых незнакомца, Три схожих незнайомці, Трима еднакви непознати, まったく同じ3人の他人, 三個一模一樣的陌生人, 三个一样的陌生人

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 14 голосов
7.6 IMDb
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саундтрек фильма Три одинаковых незнакомца

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