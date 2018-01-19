Благодаря невероятному совпадению три абсолютно незнакомых человека узнали, что они, оказывается, родились как тройняшки, но были разделены при рождении и отданы в разные приёмные семьи. Их история моментально стала сенсацией и превратила парней в настоящих звёзд, но вскоре суровая действительность сорвала покровы с тайны их происхождения.
|30 ноября 2018
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|12A
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