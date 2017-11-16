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То, что во мне То, что во мне
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То, что во мне, 2017

2017 / Россия
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Захватывающее путешествие на Алтай
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Фильм «То, что во мне» снял советский и российский рок-музыкант, поэт, композитор, актер и кинорежиссер Гарик Сукачев. В этой документальной картине он выступил не только в качестве режиссера, но и сценариста. По словам режиссера, фильм стал, в том числе и своеобразным позиционированием туристического потенциала двух Алтаев - Алтайского края и Республики Алтай.Фильм «То, что во мне» рассказывает о возникновении Чуйского тракта, о географических особенностях и этнографической самобытности народов Алтайского края и Горно-Алтайской Республики.

- Это четвертая работа Гарика Сукачева в качестве режиссера

- Сукачев выступил также в качестве продюсера, сценариста и композитора фильма

- Изначально фильм носил название "Алтайская песня"

- Премьера состоялась в дни памяти актера, режиссера и писателя Василия Шукшина в Алтайском крае на его родине в селе Сростки

- Изначально премьера фильма "То, что во мне" была поставлена в сетку Первого канала, однако, властям региона удалось договориться с руководством телеканала, чтобы премьерные показы прошли в Алтайском крае в рамках Всероссийского Шукшинского фестиваля

Это история о человеке, который отправился в путешествие. Руководствуясь старым советским путеводителем, найденным на улице, он оседлал своего железного коня и отправился в один из самых красивых и загадочных уголков своей родины - на Алтай. Его ожидают испытания, неожиданные встречи, экзотические обряды и мистические откровения. Это будет путешествие, пережив которое, человек уже не сможет быть прежним.

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Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 16 ноября 2017
Премьера в мире 16 ноября 2017
Возраст 6+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Гарик Сукачев
Гарик Сукачев
В ролях
Гарик Сукачев
Гарик Сукачев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма То, что во мне 1 постер
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Гарик Сукачев (в миру Игорь Иванович) в режиссуре не первый год –  на его счету аж три полнометражных работы. Но в своей четвертой картине он добавил к этому амплуа продюсера, сценариста и, о сюрприз, композитора. По результатам работы автор предъявил публике псевдодокументальное роуд-муви о своей поездке по Чуйскому тракту. Этот страшно длинный вроде бы патриотичный фильм и открывал в этом году выборгское “Окно в Европу”. Кадр из фильма “То, что во…
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