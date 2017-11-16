То, что во мне, 2017

Фильм «То, что во мне» снял советский и российский рок-музыкант, поэт, композитор, актер и кинорежиссер Гарик Сукачев. В этой документальной картине он выступил не только в качестве режиссера, но и сценариста. По словам режиссера, фильм стал, в том числе и своеобразным позиционированием туристического потенциала двух Алтаев - Алтайского края и Республики Алтай.Фильм «То, что во мне» рассказывает о возникновении Чуйского тракта, о географических особенностях и этнографической самобытности народов Алтайского края и Горно-Алтайской Республики.
- Это четвертая работа Гарика Сукачева в качестве режиссера
- Сукачев выступил также в качестве продюсера, сценариста и композитора фильма
- Изначально фильм носил название "Алтайская песня"
- Премьера состоялась в дни памяти актера, режиссера и писателя Василия Шукшина в Алтайском крае на его родине в селе Сростки
- Изначально премьера фильма "То, что во мне" была поставлена в сетку Первого канала, однако, властям региона удалось договориться с руководством телеканала, чтобы премьерные показы прошли в Алтайском крае в рамках Всероссийского Шукшинского фестиваля
Это история о человеке, который отправился в путешествие. Руководствуясь старым советским путеводителем, найденным на улице, он оседлал своего железного коня и отправился в один из самых красивых и загадочных уголков своей родины - на Алтай. Его ожидают испытания, неожиданные встречи, экзотические обряды и мистические откровения. Это будет путешествие, пережив которое, человек уже не сможет быть прежним.