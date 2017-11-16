То, что во мне, 2017

- Это четвертая работа Гарика Сукачева в качестве режиссера

- Сукачев выступил также в качестве продюсера, сценариста и композитора фильма

- Изначально фильм носил название "Алтайская песня"

- Премьера состоялась в дни памяти актера, режиссера и писателя Василия Шукшина в Алтайском крае на его родине в селе Сростки

- Изначально премьера фильма "То, что во мне" была поставлена в сетку Первого канала, однако, властям региона удалось договориться с руководством телеканала, чтобы премьерные показы прошли в Алтайском крае в рамках Всероссийского Шукшинского фестиваля