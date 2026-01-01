Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Тирезия Награды и номинации фильма Тирезия

Награды и номинации фильма Тирезия 2003

Каннский кинофестиваль 2003 Каннский кинофестиваль 2003
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
