О персоне
Фильмография
Награды
Максим Коростышевский
Maxim Korostyshevsky
Киноафиша
Персоны
Максим Коростышевский
Максим Коростышевский
Maxim Korostyshevsky
Карьера
Режиссер, Продюсер
Популярные фильмы
6.4
Дура
(2005)
5.1
Солдаты удачи
(2011)
Фильмография Максим Коростышевский
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Год
Все
2011
2005
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
2
Продюсер
1
Сценарист
1
5.1
Солдаты удачи
Soldiers of Fortune
боевик
2011, США
Смотреть трейлер
6.4
Дура
Dura
комедия, драма
2005, Россия
