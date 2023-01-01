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Морские динозавры 3D: Путешествие в Доисторический Мир
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Sea Rex 3D: Journey to a Prehistoric World
Морские динозавры 3D: Путешествие в Доисторический Мир
2010 / Франция / Великобритания
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7.7
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Вся информация о фильме
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