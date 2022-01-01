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На дороге
На дороге, 2011: актеры и роли
On the road
На дороге
2011 / США
Трейлер
7.5
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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На дороге, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уолтер Саллес
Walter Salles
В ролях
Гаррет Хедлунд
Garrett Hedlund
Кристен Стюарт
Kristen Stewart
Сэм Райли
Sam Riley
Кирстен Данст
Kirsten Dunst
Том Стёрридж
Tom Sturridge
Вигго Мортенсен
Viggo Mortensen
Эми Адамс
Amy Adams
Алисе Брага
Alice Braga
Стив Бушеми
Steve Buscemi
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