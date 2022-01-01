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На дороге На дороге
Киноафиша Фильмы На дороге На дороге, 2011: актеры и роли
On the road На дороге 2011 / США
7.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6
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На дороге, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уолтер Саллес Уолтер Саллес Walter Salles
В ролях
Гаррет Хедлунд Гаррет Хедлунд Garrett Hedlund Кристен Стюарт Кристен Стюарт Kristen Stewart Сэм Райли Сэм Райли Sam Riley Кирстен Данст Кирстен Данст Kirsten Dunst Том Стёрридж Том Стёрридж Tom Sturridge Вигго Мортенсен Вигго Мортенсен Viggo Mortensen Эми Адамс Эми Адамс Amy Adams Алисе Брага Алисе Брага Alice Braga Стив Бушеми Стив Бушеми Steve Buscemi
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