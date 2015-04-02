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На дороге
Отзывы о фильме «На дороге»
On the road
На дороге
2011 / США
Трейлер
7.5
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Джек Керуак - вот и привет. Всем идти, просветите себя, в средне -американском - прозаическом контексте...)
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (peacefrog, 04/10/2012 - 21:51:31):
да, я пока не ходил, но понимаю примерно, в какую сторону будет "тащить". Закинусь ка я до fильма, кетановом)), так я точно буду внутри..
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Не пойму, его отнесли к категории другое кино, не для широкого проката? Показывают в 4-х кинотеатрах всего, ну что за люди?!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (peacefrog, 05/10/2012 - 21:32:33):
Полностью согласен. Придумали закон и исполняют его расставляя рейтинги, полные ...и и коррупционнеры. Очередной удар по авторскому и честному кино. В том числе Российскому....
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
забавно, нельзя писать слово ...и)))
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
читайте КЕРУАКА для начала, потом рассуждайте. один из самых честных прозаиков на мой взгляд. даже Буковский его не посмел чморить, хотя бухал с Дином(Нилом) и считал что Керуак его подставил в книге. а полностью передать это в кино врядли возможно.
2 апреля 2015, 12:51
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Viking_M
2 апреля 2015, 12:51
Ничего кромсе скучной тягомотины не увидел.
В фильме нет динамики, нет завязки кульминации развязки. Просто некое повествование.
Уж никак не роад-муви, не "Мечтатели" и т.п. Ожидал большего от фильма.
А Кирстен Данст как всегда хороша.
и всеже 3/10
2 апреля 2015, 12:51
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Viking_M
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (AVVA, 25/10/2012 - 21:44:27):
А вообще, похоже, что фильм, что книжка - как чей-то фотоальбом, сидишь, разглядываешь чью-то жизнь - без скорости, без какой-то главной идеи, объединившей фотки, без выводов, без акцентов
у МЕНЯ АНАЛОГИЧНОЕ МНЕНИЕ!✊
2 апреля 2015, 12:51
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да, я пока не ходил, но понимаю примерно, в какую сторону будет "тащить". Закинусь ка я до fильма, кетановом)), так я точно буду внутри..
Полностью согласен. Придумали закон и исполняют его расставляя рейтинги, полные ...и и коррупционнеры. Очередной удар по авторскому и честному кино. В том числе Российскому....
В фильме нет динамики, нет завязки кульминации развязки. Просто некое повествование.
Уж никак не роад-муви, не "Мечтатели" и т.п. Ожидал большего от фильма.
А Кирстен Данст как всегда хороша.
и всеже 3/10
у МЕНЯ АНАЛОГИЧНОЕ МНЕНИЕ!✊
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