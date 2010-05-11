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Муми-Тролли и Комета 3D Муми-Тролли и Комета 3D
Киноафиша Фильмы Муми-Тролли и Комета 3D
Moomins and the Comet Chase

Муми-Тролли и Комета 3D, 2010

2010 / Финляндия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме
Однажды Мумми-тролль обнаруживает, что нечто странное случилось в их долине - все стало серого цвета, не только небо и река, но и деревья, земля и даже их родной дом! Чтобы выяснить причину этих загадочных метаморфоз Мумми-тролль отправляется к мудрой Ондатре, которая и поведает ему, что все произошедшее это признаки ужасной судьбы, которая должна прийти с неба... С помощью своего отца, Мумми-тролль и его друзья строят плот и отправляются в путешествии к обсерватории. Друзей ждет множество приключений на пути к мудрым ученым, а также встреча с новыми персонажами...
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2010
Прокатчик Люксор
Режиссер
Мария Линдберг
В ролях
Александр Скарсгард
Александр Скарсгард
Мадс Миккельсен
Мадс Миккельсен
Хелена Мэттссон
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Муми-Тролли и Комета 3D 2 постера
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