О персоне
Фильмография
Мария Линдберг
Maria Lindberg
Мария Линдберг
Мария Линдберг
Maria Lindberg
Карьера
Режиссер
Популярные фильмы
6.2
Муми-Тролли и Комета 3D
(2010)
5.6
Moomin and Midsummer Madness
(2008)
Фильмография Мария Линдберг
Жанр
Все
Анимация
Приключения
Семейный
Фэнтези
Год
Все
2010
2008
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
2
6.3
Муми-Тролли и Комета 3D
Moomins and the Comet Chase
анимация, семейный, приключения
2010, Финляндия
Смотреть трейлер
5.6
Moomin and Midsummer Madness
Muumi ja vaarallinen juhannus
анимация, семейный, фэнтези
2008, Австрия / Финляндия / Польша
