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Киноафиша Фильмы Духовные голоса

Духовные голоса

Dukhovnye golosa. Iz dnevnikov voyny. Povestvovanie v pyati chastyakh 18+
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О фильме

«Из дневников войны» – так определяет режиссер жанр своей доку-ментальной картины. Это полугодовой отчет о буднях 11-й заставы Московского погранотряда группы российских погранвойск в Таджикистане. Фильм начинается с бесконечно долгого, 15-минутного плана зимней природы, пока за кадром звучит авторский текст, размышление о музыке Моцарта и Бетховена. А за ним следуют хроники таджикско-афганской границы. Дембеля готовятся к отправке домой, новенькие прибывают на место. Солдаты занимают боевые посты и травят военные байки, скучают и изнывают от жары. Война остается вынесенной за рамки кадра, но ее незримое присутствие ощущается каждое мгновение. И только ближе к финалу фильма происходит стычка с моджахедами… В 1995 году фильм стал обладателем Специального приза корпорации SONY на Международном кинофестивале в Локарно
Страна Россия
Продолжительность 5 часов 28 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 1 августа 1995
Дата выхода
1 августа 1995 Швейцария
Производство Северный Фонд, Некоммерческий фонд содействия кинематографии, Eskomfilm
Другие названия
Dukhovnye golosa. Iz dnevnikov voyny. Povestvovanie v pyati chastyakh, Die Stimmen der Seele, Duchowe glosy, Dukhovnye golosa, Seisin no Koe, Spiritual Voices, Spiritual Voices. From the Diaries of War. A Narration in Five Episodes, Voces espirituales, Voci spirituali, Духовные голоса
Режиссер
Александр Сокуров
Александр Сокуров
В ролях
Александр Сокуров
Александр Сокуров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
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