«Из дневников войны» – так определяет режиссер жанр своей доку-ментальной картины. Это полугодовой отчет о буднях 11-й заставы Московского погранотряда группы российских погранвойск в Таджикистане. Фильм начинается с бесконечно долгого, 15-минутного плана зимней природы, пока за кадром звучит авторский текст, размышление о музыке Моцарта и Бетховена. А за ним следуют хроники таджикско-афганской границы. Дембеля готовятся к отправке домой, новенькие прибывают на место. Солдаты занимают боевые посты и травят военные байки, скучают и изнывают от жары. Война остается вынесенной за рамки кадра, но ее незримое присутствие ощущается каждое мгновение. И только ближе к финалу фильма происходит стычка с моджахедами… В 1995 году фильм стал обладателем Специального приза корпорации SONY на Международном кинофестивале в Локарно

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