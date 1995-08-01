Dukhovnye golosa. Iz dnevnikov voyny. Povestvovanie v pyati chastyakh18+
Напомним о выходе в прокат
О фильме
«Из дневников войны» – так определяет режиссер жанр своей доку-ментальной картины.
Это полугодовой отчет о буднях 11-й заставы Московского погранотряда группы российских погранвойск в Таджикистане.
Фильм начинается с бесконечно долгого, 15-минутного плана зимней природы, пока за кадром звучит авторский текст, размышление о музыке Моцарта и Бетховена. А за ним следуют хроники таджикско-афганской границы. Дембеля готовятся к отправке домой, новенькие прибывают на место. Солдаты занимают боевые посты и травят военные байки, скучают и изнывают от жары. Война остается вынесенной за рамки кадра, но ее незримое присутствие ощущается каждое мгновение. И только ближе
к финалу фильма происходит стычка с моджахедами…
В 1995 году фильм стал обладателем Специального приза корпорации SONY на Международном кинофестивале в Локарно
СтранаРоссия
Продолжительность5 часов 28 минут
Год выпуска1995
Премьера в мире1 августа 1995
Дата выхода
1 августа 1995
Швейцария
ПроизводствоСеверный Фонд, Некоммерческий фонд содействия кинематографии, Eskomfilm
Другие названия
Dukhovnye golosa. Iz dnevnikov voyny. Povestvovanie v pyati chastyakh, Die Stimmen der Seele, Duchowe glosy, Dukhovnye golosa, Seisin no Koe, Spiritual Voices, Spiritual Voices. From the Diaries of War. A Narration in Five Episodes, Voces espirituales, Voci spirituali, Духовные голоса