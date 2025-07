Страна Россия

Продолжительность 5 часов 28 минут

Год выпуска 1995

Премьера в мире 1 августа 1995

Производство Северный Фонд, Некоммерческий фонд содействия кинематографии, Eskomfilm

Другие названия

Dukhovnye golosa. Iz dnevnikov voyny. Povestvovanie v pyati chastyakh, Die Stimmen der Seele, Duchowe glosy, Dukhovnye golosa, Seisin no Koe, Spiritual Voices, Spiritual Voices. From the Diaries of War. A Narration in Five Episodes, Voces espirituales, Voci spirituali, Духовные голоса