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Отражения

, 2016
Россия / документальный / 18+
Режиссер Александр Сокуров
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016

Рейтинг фильма

0.0
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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