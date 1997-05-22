Смиренная жизнь, 1997

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о выходе в прокат 6.9 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8 Продолжительность 1 час 15 минут Год выпуска 1997 Премьера в мире 22 мая 1997 Режиссер Александр Сокуров Все актеры и съемочная группа

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