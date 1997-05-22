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Киноафиша Фильмы Смиренная жизнь

Смиренная жизнь, 1997

1997 / Россия / Япония
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1997
Премьера в мире 22 мая 1997
Режиссер
Александр Сокуров
Александр Сокуров
Все актеры и съемочная группа
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