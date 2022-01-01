Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мия и Я: Легенда Сентопии" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Город Зеро Город Зеро
Киноафиша Фильмы Город Зеро Город Зеро, 1989: актеры и роли
Город Зеро 1989 / СССР
8.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Город Зеро, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Карен Шахназаров Карен Шахназаров
В ролях
Леонид Филатов Леонид Филатов Олег Басилашвили Олег Басилашвили Армен Джигарханян Армен Джигарханян Armen Dzhigarkhanyan Евгений Евстигнеев Евгений Евстигнеев Yevgeniy Yevstigneyev Владимир Меньшов Владимир Меньшов
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Легенды Орлёнка
Легенды Орлёнка
2021, Россия, детектив, фэнтези
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва
2022, США, криминал, драма, ужасы
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Русалка и дочь короля
Русалка и дочь короля
2022, США, приключения, фэнтези, боевик
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Related video
Пьер Ришар бы не узнал: что стало с мальчиком из фильма «Игрушка»
Иностранцы пришли в восторг от этого советского фильма о войне: выбор очень неожиданный
Время принимать поздравления: счастливая Толкалина показала малыша
Эротика в СССР была: как в «Любовь и голуби» обыгрывали сцены 18+
У Высоцкого было три странных прозвища: теперь все знают
Не только Хюррем Султан: вскрылась правда о русских корнях звезды «Постучись в мою дверь»
Ток-шоу важнее внука: Шепелев вывел семью Фриске на чистую воду
Драматический финал для Брагина: названа дата выхода юбилейного сезона «Склифосовского»
Слава, забвение, смерть: как сложилась судьба советского «мальчика с сачком» Вячеслава Царева
Елизавету II настиг новый удар: позор принца Гарри скрыть не удалось
Раздевшийся Бикович ошеломил народ: фанатки «Холопа» опешили
Жизнь звезды «Папиных дочек» превратилась в ад: вот что случилось из-за съемок
Приложение киноафиши