Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сумерки. Сага. Новолуние» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Двигайся ниже Кадры из фильма «Двигайся ниже»

Кадры из фильма «Двигайся ниже»

Вся информация о фильме
Двигайся ниже (2009) - фото 1 Двигайся ниже (2009) - фото 2 Двигайся ниже (2009) - фото 3 Двигайся ниже (2009) - фото 4 Двигайся ниже (2009) - фото 5 Двигайся ниже (2009) - фото 6
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Мстители: Финал
Мстители: Финал
2019, США, боевик, фантастика
Приключения мамонтенка. В поисках мамы
Приключения мамонтенка. В поисках мамы
2026, Россия, анимация, приключения, семейный
Царевна Несмеяна
Царевна Несмеяна
2026, Россия, семейный, фэнтези
Девятая планета
Девятая планета
2026, Россия, боевик, фантастика
Сумерки
Сумерки
2008, США, фэнтези, мелодрама
Вышка 2
Вышка 2
2026, США, приключения, драма
Как Иван в сказку попал
Как Иван в сказку попал
2026, Россия, фэнтези, семейный
Обитель зла
Обитель зла
2026, Германия / США, ужасы, боевик
Романовы: Преданность и предательство
Романовы: Преданность и предательство
2026, Россия, исторический, драма
Арахнид
Арахнид
2026, США, ужасы, триллер
Засыпаю 7 ложек — и стиралка пахнет свежестью: бабушкин способ очистить барабан, слив и уплотнитель
«Сифонящие» окна утепляю бесплатно за один вечер: 4 способа прогнать сквозняк без скотча и дорогих уплотнителей
3 капли на ватный диск, щепотка с кухни — и кроссовки с ботинками как из бутика: 2 советских хитрости для осенней обуви выпытал у тещи
Amazon выдал одну из лучших адаптаций Стивена Кинга — от нового сериала с рейтингом 85% «не хочется отрываться»
Тоже ждали «Околоточный» с Устюговым и Колесниковым? Премьера уже в октябре – обводите дату
«Ты что, извращенец? — Хуже»: сможете продолжить фразы, которые фанаты «Невского» знают наизусть? (тест)
«У нас колбасы с собой нет, но тест точно есть!»: без подсказки Шурика на 5/5 вопросов о комедиях Гайдая не ответить
Впервые включил «Менталиста» в 2026-м году – убогое зрелище: ждал стильный детектив, но получил безвкусную жвачку – за что рейтинг 8.2?
В сетке НТВ пока не нашлось места для «Шефа-8»: «все как-то затянулось» — новые кадры запустили спор о дате премьеры
Если бы «Игру престолов», «Терминатора» и «Властелина колец» сняли в СССР: ИИ отправил культовых героев в 80-е (фото)
18 лет спустя в «Игре престолов» впервые покажут главного персонажа всей фэнтези-франшизы: в шедевре НВО о нем лишь говорили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше