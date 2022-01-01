Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Икар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Два мира
Киноафиша Фильмы Два мира Два мира, 2008: актеры и роли
To verdener / World's apart Два мира 2008 / Дания
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Два мира, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нильс Арден Оплев Нильс Арден Оплев Niels Arden Oplev
В ролях
Розалинд Мюнстер Rosalinde Mynster Йохан Филип Асбек Йохан Филип Асбек Johan Philip Asbæk Йенс Йорн Споттаг Сара Джуел Вернер Sarah Juel Werner
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Легенды Орлёнка
Легенды Орлёнка
2021, Россия, детектив, фэнтези
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва
2022, США, криминал, драма, ужасы
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Русалка и дочь короля
Русалка и дочь короля
2022, США, приключения, фэнтези, боевик
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Related video
Раздевшийся Бикович ошеломил народ: фанатки «Холопа» опешили
Драматический финал для Брагина: названа дата выхода юбилейного сезона «Склифосовского»
Время принимать поздравления: счастливая Толкалина показала малыша
Ток-шоу важнее внука: Шепелев вывел семью Фриске на чистую воду
Эротика в СССР была: как в «Любовь и голуби» обыгрывали сцены 18+
У Высоцкого было три странных прозвища: теперь все знают
Не только Хюррем Султан: вскрылась правда о русских корнях звезды «Постучись в мою дверь»
Жизнь звезды «Папиных дочек» превратилась в ад: вот что случилось из-за съемок
Елизавету II настиг новый удар: позор принца Гарри скрыть не удалось
Иностранцы пришли в восторг от этого советского фильма о войне: выбор очень неожиданный
Пьер Ришар бы не узнал: что стало с мальчиком из фильма «Игрушка»
Слава, забвение, смерть: как сложилась судьба советского «мальчика с сачком» Вячеслава Царева
Приложение киноафиши