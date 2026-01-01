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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Михаль Котерский
Michał Koterski
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Персоны
Михаль Котерский
Михаль Котерский
Michał Koterski
Дата рождения
29 декабря 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Краков, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
8.1
День психа
(2002)
7.2
Каждый из нас Христос
(2006)
6.4
Семь чувств
(2018)
Фильмография Михаль Котерский
4.5
Куда идёшь
Quo Vadis
анимация, драма, исторический
2024, Великобритания / Индия / Польша
Смотреть трейлер
6.4
Семь чувств
7 uczuć
драма, комедия
2018, Польша
7.2
Каждый из нас Христос
Wszyscy jestesmy Chrystusami
драма
2006, Польша
8.1
День психа
Dzien swira
комедия, драма, мелодрама
2002, Польша
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