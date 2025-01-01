Гончарова отправилась в Петербург, чтобы спасти Пушкина, а дальше что? Узнаем во втором сезоне сериала «Натали и Александр»

Красного Призрака показали в тизере «Фантастической четверки», а вот в фильме его так и не было: разбираемся, в чем дело

Почему Денджи съел Макиму в «Человеке-бензопиле»? Автор манги все объяснил, и от этого как-то не по себе

Гнилая свиная голова: зачем Крамеру такая маска — история самого жуткого символа «Пилы»

Росомаху вырезали из «Фантастической четверки» в последний момент: сам Рид Ричардс умолял о камео Джекмана, но режиссер «забил» на просьбу

Не поверите, зачем Гайдай заплатил из своего кармана на съемках «Ивана Васильевича»: все ради сцены, которую вы даже не заметили

И вот этот милый дедушка — наследник султана? Потомку Сулеймана и Хюррем уже 93 года — вырастил 9 внуков и лично знаком с президентом (фото)

Голливуд против хищников — нет, речь не про инопланетян: сцену из этого фильма включают на фермах — и волки в панике убегают

После 3 сезонов и 162 серий: «Глухарь» закрылся не из-за ухода Аверина, как считали многие — причина в другом

Сапожник не без сапог: гибель Джона Крамера в «Пиле» самая ироничная во всей франшизе — ни одна из его жертв подобного так и не дождалась