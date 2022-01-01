Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Челюсти. Столкновение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пираты: Банда неудачников Пираты: Банда неудачников
Киноафиша Фильмы Пираты: Банда неудачников Пираты: Банда неудачников, 2012: актеры и роли
The Pirates! Band of Misfits Пираты: Банда неудачников 2012 / США / Великобритания
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Пираты: Банда неудачников, 2012: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Питер Лорд Peter Lord
В ролях
Сальма Хайек Сальма Хайек Salma Hayek Хью Грант Хью Грант Hugh Grant Дэвид Теннант Дэвид Теннант David Tennant Джереми Пивен Джереми Пивен Jeremy Piven Имелда Стонтон Имелда Стонтон Imelda Staunton Камиль Ларин Камиль Ларин Леонид Барац Леонид Барац
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Легенды Орлёнка
Легенды Орлёнка
2021, Россия, детектив, фэнтези
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва
2022, США, криминал, драма, ужасы
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Русалка и дочь короля
Русалка и дочь короля
2022, США, приключения, фэнтези, боевик
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Related video
У Высоцкого было три странных прозвища: теперь все знают
Пьер Ришар бы не узнал: что стало с мальчиком из фильма «Игрушка»
Драматический финал для Брагина: названа дата выхода юбилейного сезона «Склифосовского»
Слава, забвение, смерть: как сложилась судьба советского «мальчика с сачком» Вячеслава Царева
Елизавету II настиг новый удар: позор принца Гарри скрыть не удалось
Раздевшийся Бикович ошеломил народ: фанатки «Холопа» опешили
Жизнь звезды «Папиных дочек» превратилась в ад: вот что случилось из-за съемок
Эротика в СССР была: как в «Любовь и голуби» обыгрывали сцены 18+
Время принимать поздравления: счастливая Толкалина показала малыша
Не только Хюррем Султан: вскрылась правда о русских корнях звезды «Постучись в мою дверь»
Ток-шоу важнее внука: Шепелев вывел семью Фриске на чистую воду
Иностранцы пришли в восторг от этого советского фильма о войне: выбор очень неожиданный
Приложение киноафиши