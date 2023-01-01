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Пираты: Банда неудачников Пираты: Банда неудачников
Киноафиша Фильмы Пираты: Банда неудачников Награды и номинации мультфильма Пираты: Банда неудачников
The Pirates! Band of Misfits Пираты: Банда неудачников 2012 / США / Великобритания
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Награды и номинации мультфильма Пираты: Банда неудачников

Вся информация о мультфильме
Оскар 2013 Оскар 2013
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
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2023, Россия, семейный, комедия
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2023, Россия, драма
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2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
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2023, США, боевик, приключения
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Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
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Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
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Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
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