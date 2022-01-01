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Крик совы
Крик совы, 2009: актеры и роли
The Cry of the Owl
Крик совы
2009 / Германия / Канада / Франция / Великобритания
4.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Крик совы, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джейми Трейвис
В ролях
Пэдди Консидайн
Paddy Considine
Джулия Стайлс
Julia Stiles
Карл Прюнер
Karl Pruner
Филлип МакКензи
Phillip MacKenzie
Джеймс Гилберт
James Gilbert
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Вышка
Рецензия
Отзывы
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