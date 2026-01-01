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Постер фильма Тарзан и его подруга
7.3
Киноафиша Фильмы Тарзан и его подруга
7.3

Тарзан и его подруга

, 1934
Tarzan and His Mate
США / приключения / 18+
Постер фильма Тарзан и его подруга
7.3

О фильме

Мартин и Гари отправляются в экспедицию за слоновой костью. Их путь лежит через равнины и горы к центру джунглей, где живет Тарзан, его подруга Джейн и шимпанзе по имени Чита.

В пути они повстречают диких львов, хищных крокодилов, гигантских горилл и свирепое племя дикарей-людоедов. Гарри и Мартин попробуют уговорить девушку вернуться в лоно цивилизации, ведь в джунглях с Тарзаном, она подвергает себя ежеминутной опасности…

Джейн непреклонна, она любит Тарзана, и никакие уговоры не заставят её покинуть девственный лес и своего любимого.

В ролях

Джонни Вайсмюллер
Тарзан
Нил Хэмилтон
Гарри Холт
Морин О’Салливан
Джейн Паркер
Пол Кэвэна
Мартин Арлингтон
Форрестер Харви
Beamish
Натан Карри
Saidi
Джордж Бэрроус
Gorilla
Эверетт Браун
Bearer
Рэй Корриган
Gorilla
Йола д’Авриль
Madame Feronde
Режиссер Седрик Гиббонс, Джек Конуэй, Джеймс С. МакКэй
Сценарист Джеймс Кевин Макгиннесс, Эдгар Райс Берроуз, Ховард Эмметт Роджерс, Леон Гордон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1934
Премьера в мире 16 апреля 1934
Дата выхода
1 января 1935 Австрия 12
16 апреля 1934 Испания A
20 апреля 1934 США
30 ноября 1934 Франция TP
Бюджет $1 279 142
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 12 голосов
7.2 IMDb

Отзывы о фильме

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