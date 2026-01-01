Мартин и Гари отправляются в экспедицию за слоновой костью. Их путь лежит через равнины и горы к центру джунглей, где живет Тарзан, его подруга Джейн и шимпанзе по имени Чита.

В пути они повстречают диких львов, хищных крокодилов, гигантских горилл и свирепое племя дикарей-людоедов. Гарри и Мартин попробуют уговорить девушку вернуться в лоно цивилизации, ведь в джунглях с Тарзаном, она подвергает себя ежеминутной опасности…

Джейн непреклонна, она любит Тарзана, и никакие уговоры не заставят её покинуть девственный лес и своего любимого.