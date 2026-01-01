Оповещения от Киноафиши
Рейтинг IMDb: 6.9
Тарзан, человек-обезьяна

Tarzan the Ape Man 18+
О фильме

Путешественник-исследователь Джеймс Паркер собирает небольшую экспедицию в Африку на поиски «кладбища слонов», чтобы раздобыть ценную слоновью кость. К нему самовольно присоединяется его молодая, непоседливая и бесстрашная дочь Джейн, уставшая от цивилизации. В африканских джунглях их группа сталкивается с племенем обезьян. Джейн попадает в руки таинственного мужчины, выросшего в диких джунглях. Первый страх «пленницы» длится недолго: девушка быстро понимает, что странный дикарь не причинит ей вреда. Наоборот, он становится ее защитником, талантливым учеником и даже больше, чем другом, но они принадлежат слишком разным мирам.

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1932
Премьера в мире 22 марта 1932
Дата выхода
1 января 1933 Австрия 12
16 сентября 1932 Венгрия KN
29 сентября 1932 Дания A
22 марта 1932 Испания A
15 февраля 1952 СССР
2 апреля 1932 США
19 августа 1932 Франция
13 октября 1932 Швеция
Бюджет $652 675
Сборы в мире $72
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
Tarzan the Ape Man, Tarzan, Tarzán, Tarzan, der Affenmensch, Tarzán, el hombre mono, Tarzan, l'homme singe, Tarzan, o Homem Macaco, Abemanden Tarzan, Apinoiden Tarzan, Człowiek małpa, Tarzã, o Filho da Selva, Tarzan - aarniometsän valtias, Tarzan - djungelns konung, Tarzan - djungelns son, Tarzan (l'homme singe), Tarzán de los monos, Tarzan e il cimitero degli elefanti, Tarzan Maymun Adam, Tarzan omul maimuta, Tarzan, a majomember, Tarzan, čovek-majmun, Tarzan, de aapmens, Tarzan, der Herr des Urwaldes, Tarzan, der Herr des Urwalds, Tarzan, der Herrscher des Urwalds, Tarzan, der Mann aus dem Urwald, Tarzan, gospodar prašume, Tarzan, l'uomo scimmia, Tarzan, o arhon tis zouglas, Tarzan, o Filho da Selva, Tarzan, syn divociny, Tarzan, the Ape Man, Tarzan, viidakon valtias, Ταρζάν, ο άρχων της ζούγκλας, Тарзан, человек-обезьяна, Тарзан: Човекът-маймуна, 類猿人ターザン（1932）
Режиссер
В.С. Ван Дайк
В.С. Ван Дайк
В ролях
Морин О’Салливан
С. Обри Смит
Дорис Ллойд
Форрестер Харви
Джонни Вайсмюллер
Все актеры и съемочная группа
6.5

6.5
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Цитаты
Jane Parker Спасибо, что защитил меня.
Tarzan Я?
Jane Parker Я сказала, спасибо, что защитил меня.
Tarzan [указывает на Джейн] Я?
Jane Parker Нет. Я — "Я" только для себя.
Tarzan [указывает на Джейн] Я.
Jane Parker Нет. Для тебя я — "Ты."
Tarzan [указывает на себя] Ты.
Jane Parker Нет...
[думает секунду]
Jane Parker Я — Джейн Паркер. Понял? Джейн, Джейн.
Tarzan [указывает на Джейн] Джейн, Джейн.
Jane Parker Да, Джейн. А ты?
[Тарзан смотрит]
Jane Parker [указывает на себя] Джейн.
Tarzan Джейн.
Jane Parker [указывает на Тарзана] А ты?
Tarzan Тарзан. Тарзан.
Jane Parker Тарзан...
