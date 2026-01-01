Jane Parker Спасибо, что защитил меня.

Tarzan Я?

Jane Parker Я сказала, спасибо, что защитил меня.

Tarzan [указывает на Джейн] Я?

Jane Parker Нет. Я — "Я" только для себя.

Tarzan [указывает на Джейн] Я.

Jane Parker Нет. Для тебя я — "Ты."

Tarzan [указывает на себя] Ты.

Jane Parker Нет...

[думает секунду]

Jane Parker Я — Джейн Паркер. Понял? Джейн, Джейн.

Tarzan [указывает на Джейн] Джейн, Джейн.

Jane Parker Да, Джейн. А ты?

[Тарзан смотрит]

Jane Parker [указывает на себя] Джейн.

Tarzan Джейн.

Jane Parker [указывает на Тарзана] А ты?

Tarzan Тарзан. Тарзан.