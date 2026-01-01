Отзывы о фильме
Путешественник-исследователь Джеймс Паркер собирает небольшую экспедицию в Африку на поиски «кладбища слонов», чтобы раздобыть ценную слоновью кость. К нему самовольно присоединяется его молодая, непоседливая и бесстрашная дочь Джейн, уставшая от цивилизации. В африканских джунглях их группа сталкивается с племенем обезьян. Джейн попадает в руки таинственного мужчины, выросшего в диких джунглях. Первый страх «пленницы» длится недолго: девушка быстро понимает, что странный дикарь не причинит ей вреда. Наоборот, он становится ее защитником, талантливым учеником и даже больше, чем другом, но они принадлежат слишком разным мирам.
|1 января 1933
|Австрия
|12
|16 сентября 1932
|Венгрия
|KN
|29 сентября 1932
|Дания
|A
|22 марта 1932
|Испания
|A
|15 февраля 1952
|СССР
|2 апреля 1932
|США
|19 августа 1932
|Франция
|13 октября 1932
|Швеция
Переплывая реку, Тарзан издаёт свой полный крик, в то время как его голова полностью погружена под воду.