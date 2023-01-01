Тарзан находит сына, 1939

В джунглях Африки терпит крушение частный самолет, из молодой семьи в живых остается один мальчик - младенец, которого находит под обломками шимпанзе Чита, она приносит находку в дом Тарзана и Джейн. В течение пяти лет молодая супружеская пара воспитывает приемного сына, и мальчик познает все премудрости жизни в джунглях, он учится ловко лазить по деревьям, быстро плавать, понимать язык животных и птиц, с ним всегда рядом его верные друзья шимпанзе и слоны. Родственники погибших родителей мальчика хотят забрать ребенка у Тарзана и Джейн, вернуть его на родину, чтобы, став опекунами завладеть наследством...

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