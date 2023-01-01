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Тарзан находит сына Тарзан находит сына
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Tarzan Finds a Son!

Тарзан находит сына, 1939

1939 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме
В джунглях Африки терпит крушение частный самолет, из молодой семьи в живых остается один мальчик - младенец, которого находит под обломками шимпанзе Чита, она приносит находку в дом Тарзана и Джейн. В течение пяти лет молодая супружеская пара воспитывает приемного сына, и мальчик познает все премудрости жизни в джунглях, он учится ловко лазить по деревьям, быстро плавать, понимать язык животных и птиц, с ним всегда рядом его верные друзья шимпанзе и слоны. Родственники погибших родителей мальчика хотят забрать ребенка у Тарзана и Джейн, вернуть его на родину, чтобы, став опекунами завладеть наследством...
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1939
Премьера в мире 16 июня 1939
Возраст 18+
Режиссер
Ричард Торп
В ролях
Морин О’Салливан
Джонни Шеффилд
Ян Хантер
Генри Уилкоксон
Джонни Вайсмюллер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тарзан находит сына 2 постера
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