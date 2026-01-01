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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Нил Хэмилтон
Neil Hamilton
Киноафиша
Персоны
Нил Хэмилтон
Нил Хэмилтон
Neil Hamilton
Дата рождения
9 сентября 1899
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
24 сентября 1984
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Путешественник
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.3
Тарзан и его подруга
(1934)
7.1
Утренний патруль
(1930)
6.5
Тарзан, человек-обезьяна
(1932)
Фильмография Нил Хэмилтон
6.5
Бэтмен
Batman: The Movie
приключения, комедия, криминал
1966, США
7.3
Тарзан и его подруга
Tarzan and His Mate
приключения
1934, США
6.5
Тарзан, человек-обезьяна
Tarzan the Ape Man
приключения, боевик
1932, США
6.4
Царство зверей
The Animal Kingdom
комедия, драма, мелодрама
1932, США
7.1
Утренний патруль
The Dawn Patrol
драма, боевик, военный
1930, США
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