Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Тарзан и женщина-леопард
6.1
Киноафиша Фильмы Тарзан и женщина-леопард
6.1

Тарзан и женщина-леопард

, 1946
Tarzan and the Leopard Woman
США / боевик, приключения, мелодрама / 18+
Постер фильма Тарзан и женщина-леопард
6.1

О фильме

Тарзан, Джейн, их сын Бой вместе с любимой обезьянкой Читой, отправляются в деревню за покупками. Все идет своим чередом непринужденно и спокойно, но неожиданно на деревенскую площадь вбегает слон, на спине которого лежит смертельно раненный мужчина. Сказав, что его друзей убили дикие леопарды, и он единственный кому удалось вырваться из их лап, несчастный умирает. Тарзан, осмотрев раны на теле убитого, говорит полиции, что это убийство совершил не леопард, а люди одетые в шкуры леопардов…

В ролях

Джонни Вайсмюллер
Тарзан
Джонни Шеффилд
Boy
Бренда Джойс
Jane
Acquanetta
Lea
Эдгар Барье
Dr. Ameer Lazar
Дэннис Хоуи
District Commissioner
Tommy Cook
Kimba
Энтони Карузо
Mongo
Robert Barron
Caravaneer
John Barton
Native
Режиссер Курт Нойманн
Сценарист Кэрролл Янг, Эдгар Райс Берроуз
Композитор Пол Сотелл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 1946
Премьера в мире 18 февраля 1946
Дата выхода
20 декабря 1949 Австрия 12
18 февраля 1946 США
22 декабря 1948 Франция TP
Производство Sol Lesser Productions
Другие названия
Tarzan and the Leopard Woman, Tarzán y la mujer leopardo, Tarzan und das Leopardenweib, Tarzan e a Mulher Leopardo, Tarzan et la femme léopard, Tarzan och leopardkvinnan, Edgar Rice Burroughs' Tarzan and the Leopard Woman, O Tarzan kai i leopardalis, Tarzan and the Leopard Man, Tarzan e la donna leopardo, Tarzan en de luipaardkoningin, Tarzan en de luipaardvrouw, Tarzan és a párducnő, Tarzan i kobieta lampart, Tarzan i žena leopard, Tarzan ja leopardinainen, Tarzan og Leopardpigen, Tarzan ve Kaplan Kadın, Tarzanın Zaferi, Ο Ταρζάν και η γυναίκα-λεοπάρδαλη, Ο Ταρζάν και η λεοπάρδαλις, Тарзан и жената-леопард, Тарзан и женщина-леопард, ターザンと豹女, 타잔 - 조니 웨이스뮬러 편 10, 타잔 - 조니 웨이스뮬러 편 9

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Обновлено 7 марта 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Тарзан и женщина-леопард

Тарзан и восстание в джунглях
Тарзан и восстание в джунглях боевик, приключения
1960, США
5.0
Тарзан и охотница
Тарзан и охотница боевик, приключения, мелодрама
1947, США
6.0
Тарзан и амазонки
Тарзан и амазонки боевик, приключения
1945, США
6.0
Тарзан и его подруга
Тарзан и его подруга приключения
1934, США
7.0
Тарзан, человек-обезьяна
Тарзан, человек-обезьяна приключения, боевик
1932, США
6.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
В «Чижик» несусь сломя голову за прозрачной клеенкой – но стелю не на стол: всего за 50 рублей защищает мне полдома
В молоке гренки не утапливаю: заливаю 2 ложками сметаны — внутри хлеб нежный, а снаружи хрустящая корочка
Не только «Трасса» и «Аутсорс»: 5 сильных сериалов Душана Глигорова, которые легко пропустить — в №3 снялся Антон Васильев
Включила от скуки старый фильм с Гэри Олдманом — и влюбилась в этот шедевр: неудивительно, что он вошел в топ-250 лучших на Кинопоиске
Экспекто тестус! Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какой у вас патронус в мире «Гарри Поттера»
Я милую узнаю по походке, а советское кино — по силуэту: этот сложный тест пройдете на 6/6 только если у вас глаз-алмаз
Эта советская книга была так хороша, что американцы присвоили себе: сняли по ней фильм, собравший 5(!) «Оскаров»
«Только небо, только ветер, только тестик впереди»: угадайте советские фильмы по 5 кадрам с близнецами
«Уголовно наказуемо»: в Госдуме требуют «разобраться» с новым «Человеком-пауком» после миллиарда в прокате и скандала с «Колобком»
В топе сериалов за неделю не только «Холод», но и «Перекати-поле»: зрители плюются, но смотрят без остановки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше