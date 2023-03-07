Тарзан, Джейн, их сын Бой вместе с любимой обезьянкой Читой, отправляются в деревню за покупками. Все идет своим чередом непринужденно и спокойно, но неожиданно на деревенскую площадь вбегает слон, на спине которого лежит смертельно раненный мужчина. Сказав, что его друзей убили дикие леопарды, и он единственный кому удалось вырваться из их лап, несчастный умирает. Тарзан, осмотрев раны на теле убитого, говорит полиции, что это убийство совершил не леопард, а люди одетые в шкуры леопардов…
|20 декабря 1949
|Австрия
|12
|18 февраля 1946
|США
|22 декабря 1948
|Франция
|TP