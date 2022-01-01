Тарзан и амазонки, 1945

Тарзан, его сын Бой вместе с любимой шимпанзе Читой, отправляются на плоту на встречу с Джейн, которая возвращается домой в джунгли после поездки в Англию. Вскоре они становятся свидетелями нападения черной пумы на девушку Атэна. Тарзан спасает раненую незнакомку и приносит ее на руках в горное королевство амазонок.

Когда-то королева амазонок взяла с Тарзана обещание, что он не расскажет никому, где расположена волшебная и богатая стран смелых женщин. Тем временем, вместе с Джейн в джунгли прибывает группа археологов с целью разыскать золото амазонок. Тарзан отказывается быть проводником, но его доверчивый сын соглашается тайно отвести экспедицию в горы, не видя в этом ничего плохого. Этот поступок мальчика повлечет за собой невероятные последствия для всех участников этой истории...