Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тарзан и амазонки
Киноафиша Фильмы Тарзан и амазонки
Tarzan and the Amazons

Тарзан и амазонки, 1945

1945 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Тарзан, его сын Бой вместе с любимой шимпанзе Читой, отправляются на плоту на встречу с Джейн, которая возвращается домой в джунгли после поездки в Англию. Вскоре они становятся свидетелями нападения черной пумы на девушку Атэна. Тарзан спасает раненую незнакомку и приносит ее на руках в горное королевство амазонок.

Когда-то королева амазонок взяла с Тарзана обещание, что он не расскажет никому, где расположена волшебная и богатая стран смелых женщин. Тем временем, вместе с Джейн в джунгли прибывает группа археологов с целью разыскать золото амазонок. Тарзан отказывается быть проводником, но его доверчивый сын соглашается тайно отвести экспедицию в горы, не видя в этом ничего плохого. Этот поступок мальчика повлечет за собой невероятные последствия для всех участников этой истории...

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 1945
Премьера в мире 29 апреля 1945
Возраст 0+
Режиссер
Курт Нойманн
В ролях
Джонни Вайсмюллер
Джонни Шеффилд
Генри Стивенсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тарзан и амазонки 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Приложение киноафиши