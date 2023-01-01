Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и таинственная гостья" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Приключения Тарзана в Нью-Йорке Приключения Тарзана в Нью-Йорке
Киноафиша Фильмы Приключения Тарзана в Нью-Йорке
Tarzan's New York Adventure

Приключения Тарзана в Нью-Йорке, 1942

1942 / США
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Тарзан, его подруга Джейн и их Мальчик дружно живут среди ветвей, лиан в окружении диких зверей и птиц в сердце Африки. Владелец Нью-Йорского цирка велит своим приспешникам похитить Мальчика и привести в город для показа на публике. Тарзан и Джейн преследуют похитителей и попадают Нью-Йорк. Тарзан неприспособленный к жизни вгороде создает много комичных ситуаций и даже попадает в полицию. Поиски Мальчика приводят героев в цирк, где Тарзан находит общий язык с слонами трупы и они помогают юноше найти ребенка

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 1942
Возраст 16+
Режиссер
Ричард Торп
В ролях
Джонни Вайсмюллер
Морин О’Салливан
Джонни Шеффилд
Вирджиния Грей
Чарльз Бикфорд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Приключения Тарзана в Нью-Йорке 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Приключения Тарзана в Нью-Йорке смотреть онлайн

Приключения Тарзана в Нью-Йорке
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши