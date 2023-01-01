Приключения Тарзана в Нью-Йорке, 1942

Тарзан, его подруга Джейн и их Мальчик дружно живут среди ветвей, лиан в окружении диких зверей и птиц в сердце Африки. Владелец Нью-Йорского цирка велит своим приспешникам похитить Мальчика и привести в город для показа на публике. Тарзан и Джейн преследуют похитителей и попадают Нью-Йорк. Тарзан неприспособленный к жизни вгороде создает много комичных ситуаций и даже попадает в полицию. Поиски Мальчика приводят героев в цирк, где Тарзан находит общий язык с слонами трупы и они помогают юноше найти ребенка