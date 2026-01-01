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Poster of Tarzan and His Mate
7.3
Kinoafisha Films Tarzan and His Mate
7.3

Tarzan and His Mate

, 1934
Tarzan and His Mate
USA / Adventure / 18+
Poster of Tarzan and His Mate
7.3

Synopsis

The idyllic life of Tarzan and Jane is challenged by men on safari who come seeking ivory, and come seeking Jane as well.

Cast

Johnny Weissmuller
Tarzan
Neil Hamilton
Harry Holt
Maureen O'Sullivan
Jane Parker
Paul Cavanagh
Martin Arlington
Forrester Harvey
Beamish
Nathan Curry
Saidi
George Barrows
Gorilla
Everette Brown
Bearer
Ray Corrigan
Gorilla
Yola d'Avril
Madame Feronde
Director Cedric Gibbons, Jack Conway, James C. McKay
Writer James Kevin McGuinness, Edgar Rice Burroughs, Howard Emmett Rogers, Leon Gordon
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 1934
World premiere 16 April 1934
Release date
1 January 1935 Austria 12
30 November 1934 France TP
16 April 1934 Spain A
20 April 1934 USA
Budget $1,279,142
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Also known as
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Film rating

7.3
Rate 12 votes
7.2 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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